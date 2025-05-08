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Новый трейлер GTA 6 установил абсолютный рекорд просмотров, опередив фильмы Marvel

Новый трейлер GTA 6 установил абсолютный рекорд просмотров, опередив фильмы Marvel
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Rockstar Games объявила, что просмотры второго трейлера GTA 6 за первые 24 часа составили 475 млн — это абсолютный рекорд развлекательной индустрии, который ранее принадлежал прошлогоднему фильму «Дэдпул и Росомаха». Он собрал 365 млн просмотров.

У первого трейлера Grand Theft Auto 6 за аналогичный срок было только 93 млн просмотров, однако дебютный ролик опубликовали только на YouTube, тогда как свежий трейлер доступен на всевозможных площадках и на нескольких партнёрских YouTube-каналах, включая PlayStation и Xbox.

Вдобавок песня Hot Together от группы The Pointer Sisters оказалось большим хитом: прослушивания выросли на 182 тысячи процентов на сервиса Spotify — об этом рассказали представители музыкального стриминга.

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