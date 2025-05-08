«Бэтмен 2» лишился режиссёра — съёмки стартуют следующей весной

Ресурс Production Weekly, предоставляющий информацию о производстве фильмов и сериалов, раскрыл детали создания «Бэтмена 2». Съёмки второй ленты о Тёмном рыцаре наконец стартуют в марте 2026 года в Лондоне, однако у фильма появилась ещё одна проблема — отсутствие режиссёра.

Постановщик первой части Мэтт Ривз числится лишь сценаристом будущей картины, а кресло постановщика пустует. Как отмечают в издании World of Reel, сейчас режиссёр разбирается с личными проблемами, из-за чего он действительно может передать франшизу другому человеку.

Изначально Ривз задумывал поставить трилогию «Бэтмена», однако производство второй части постоянно откладывают на более поздний срок. Сейчас дата премьеры «Бэтмена 2» назначена на 1 октября 2027 года — спустя пять лет после выхода первой части.