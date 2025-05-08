Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Бэтмен 2» лишился режиссёра — съёмки стартуют следующей весной

«Бэтмен 2» лишился режиссёра — съёмки стартуют следующей весной
Аудио-версия:
Комментарии

Ресурс Production Weekly, предоставляющий информацию о производстве фильмов и сериалов, раскрыл детали создания «Бэтмена 2». Съёмки второй ленты о Тёмном рыцаре наконец стартуют в марте 2026 года в Лондоне, однако у фильма появилась ещё одна проблема — отсутствие режиссёра.

Постановщик первой части Мэтт Ривз числится лишь сценаристом будущей картины, а кресло постановщика пустует. Как отмечают в издании World of Reel, сейчас режиссёр разбирается с личными проблемами, из-за чего он действительно может передать франшизу другому человеку.

Изначально Ривз задумывал поставить трилогию «Бэтмена», однако производство второй части постоянно откладывают на более поздний срок. Сейчас дата премьеры «Бэтмена 2» назначена на 1 октября 2027 года — спустя пять лет после выхода первой части.

Материалы по теме
Обычные люди бросают вызов профессиональным атлетам. О чём новое шоу «Гладиаторы» на НТВ?
Обычные люди бросают вызов профессиональным атлетам. О чём новое шоу «Гладиаторы» на НТВ?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android