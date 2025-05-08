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Больше, лучше, разнообразнее — СМИ поделились деталями Death Stranding 2

Больше, лучше, разнообразнее — СМИ поделились деталями Death Stranding 2
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8 мая зарубежные СМИ и блогеры опубликовали большие превью Death Stranding 2 — продолжения культовой игры Хидео Кодзимы. Прессе удалось поиграть в проект около 30 часов, из-за чего они смогли составить полноценное мнение об одной из главных игр 2025 года.

Так, все обозреватели заявили, что DS 2 — настоящее продолжение первой части. Оно больше, разнообразнее, удобнее и интереснее оригинала. Главный герой Сэм побывает не только в постапокалиптичной Америке, но и в Мексике и даже в Австралии, и каждая локация сможет похвастаться сменой дня и ночи, проработанными биомами и даже животными, гуляющими по округе.

Ещё одна особенность DS 2 — система погодных явлений. На своём пути Сэм столкнётся со штормами, песчаными бурями и другими стихийными бедствиями. Разработчики также переработали боевую систему, которая теперь напоминает Metal Gear Solid 5, улучшили стелс, добавили больше техники и полноценную прокачку персонажа.

Релиз Death Stranding 2 состоится 26 июня на PlayStation 5. Полноценные обзоры проекта появятся за несколько дней до выхода игры.

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