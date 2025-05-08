Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четвёртый сезон «Фермы Кларксона» стартует 23 мая — большой трейлер

Четвёртый сезон «Фермы Кларксона» стартует 23 мая — большой трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Amazon представила трейлер четвёртого сезона «Фермы Кларксона». Продолжение реалити-шоу со звездой Top Gear и The Grand Tour стартует уже 23 мая. В этот день выйдут сразу четыре эпизода, пятая и шестая серии выйдут 30 мая, а седьмой и восьмой эпизоды появятся 6 июня.

Видео доступно на YouTube-канале The Grand Tour. Права на видео принадлежат Amazon.

Шоу рассказывает об английском ведущем Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. Он купил около тысячи акров земли в 2008 году. Поля фермы до своего выхода на пенсию в 2019-м обрабатывал местный житель Говард. После этого Кларксон решил сам заняться своим хозяйством.

Четвёртый сезон шоу будет посвящён новому бизнесу Кларксона — ведущий откроет полноценный паб. Для этого артист выкупил заброшенное здание неподалёку и сделал полноценный ремонт, столкнувшись с рядом других проблем.

Материалы по теме
Невероятный дуэт Аффлека и Бернтала. Обзор фильма «Расплата 2»
Невероятный дуэт Аффлека и Бернтала. Обзор фильма «Расплата 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android