Фанаты GTA 6 верят, что нашли актрису озвучки Лусии

После выхода второго трейлера GTA 6 фанаты серии начали поиски актрису озвучки Лусии Каминос — главной героини будущего проекта. Учитывая, что студия Rockstar Games использует внешность и голос актёров, пользователи искали латиноамериканскую артистку, схожую с персонажем.

И геймеры довольно быстро нашли Манни Перес — американскую актрису доминиканского происхождения. Девушка известна по второстепенным ролям в сериалах «Закон и порядок. Специальный корпус», «Чёрный список» и «Джессика Джонс». Её голос и внешность действительно напоминают Лусию — фанаты уже сделали сравнения. Если Манни принимает участие в разработке игры, то девушка также записывает все движения своей героини, а не только озвучивает её.

Сравнения Манни Перес и Лусии Каминос Фото: Соцсети Манни Перес/Rockstar

Манни Перес Фото: Соцсети Манни Перес

Сама Манни пока не комментировала множество комментариев от фанатов GTA в своих соцсетях и наверняка не может этого сделать по контрактным обязательствам с Rockstar Games. Что касается Джейсона, второго главного героя GTA 6, то здесь всё сложнее. По слухам, его играет и озвучивает Дилан Рурк, актёр из «911: Одинокая звезда» и других процедуральных американских сериалов.

Релиз GTA 6 состоится 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series. Актёров из будущей игры мы наверняка узнаем уже после выхода проекта.