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Инсайдер раскрыл сюжет «Шрека 5» с Зендеей

Инсайдер раскрыл сюжет «Шрека 5» с Зендеей
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Известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello раскрыл первые детали «Шрека 5» — продолжения культовой серии мультфильмов про огра Шрека. Блогер рассказал общий сюжетный синопсис будущего мультфильма.

По его информации, пятая часть серии расскажет историю Фелиции, дочери Шрека, которую играет Зендея. По стечению обстоятельств девушка использует мощное заклинание, случайно отправив своего отца и Осла в реальный мир. Теперь двум закадычным друзьям необходимо выбраться из передряги, ведь Фелиция не знает, как вернуть героев обратно.

В студии Dreamworks пока не публиковали синопсис «Шрека 5», он станет известен после выхода первого тизера. Сама картина доберётся до мировых кинотеатров 23 декабря 2026 года.

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