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Вышел новый трейлер романтической комедии «Материалистка» с Педро Паскалем

Вышел новый трейлер романтической комедии «Материалистка» с Педро Паскалем
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Кинокомпания A24 представила второй трейлер фильма «Материалистка». Романтическую комедию со звёздами Голливуда можно будет посмотреть в России уже 19 июня.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Сюжет картины расскажет о молодой девушке из Нью-Йорка, которая подбирает одиноким людям вторые половинки. В то же время сама героиня разрывается между своим идеальным мужчиной и своим несовершенным бывшим.

Главные роли в фильме исполнили Педро Паскаль («Нарко», «Мандалорец», «Одни из нас»), Крис Эванс («Мстители», «Достать ножи») и Дакота Джонсон («Офис», «Арахисовый сокол»). Режиссёром выступила Селин Сон, постановщица «Прошлых жизней».

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