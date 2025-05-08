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Реалити-шоу «Игры Биста» от блогера MrBeast продлят на второй и третий сезоны

Реалити-шоу «Игры Биста» от блогера MrBeast продлят на второй и третий сезоны
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Компания Amazon готовит продолжение реалити-шоу «Игры Биста» от блогера MrBeast. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники в маркетинговых агентствах.

По данным журналистов, стриминговый сервис уже начал кастинги на второй сезон своего хита. Более того, в Amazon уже планируют производство и третьего сезона, о чём представители компании сообщали не так давно.

Beast Games («Игры Биста») — один из крупнейших проектов блогера MrBeast, выполненный совместно с Amazon. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где 456 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн. Первый сезон шоу вышел зимой 2024 года и стал большим хитом для стриминга.

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