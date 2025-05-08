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Вышел геймплейный трейлер Mafia: The Old Country — релиз 8 августа с русской озвучкой

Вышел геймплейный трейлер Mafia: The Old Country — релиз 8 августа с русской озвучкой
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Издательство 2K Games представило дебютный геймплейный трейлер игры Mafia: The Old Country. Проект получил официальную дату релиза — экшен поступит в продажу 8 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Mafia Game. Права на видео принадлежат Mafia.

События будущей игры развернутся на Сицилии в начале XX века, когда организованная преступность, какой мы её видели в трилогии «Мафия», только начала формироваться. В игре также будет фигурировать город Сан-Челесте, который ранее присутствовал в Mafia 2.

Разработкой игры занимается студия Hangar 13, авторы Mafia 3 и ремейка первой «Мафии». Проект выйдет с русской озвучкой.

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