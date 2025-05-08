Фильм «Властелин колец: Охота на Голлума» выйдет 17 декабря 2027 года

Кинокомпания Warner Bros. раскрыла полноценную дату выхода фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», следующей картины по культовой вселенной. Лента выйдет в мировых кинотеатрах 17 декабря 2027 года, это будет первая часть будущей дилогии.

Фильм расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах — между «Хоббитом» и «Властелином колец». К главной роли вернётся Энди Сёркис, он же выступит режиссёром обеих лент.

К производству «Охоты на Голлума» и её продолжения также приступит и Питер Джексон, режиссёр двух прошлых трилогий о Средиземье. Постановщик выступит продюсером вместе с Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс, которые работали с ними над предыдущими произведениями.