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Заклятие 4: Последние обряды — трейлер, дата выхода, сюжет, когда выйдет в кино

Вышел первый тизер фильма ужасов «Заклятие 4»
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Кинокомпания Warner Bros. представила дебютный тизер фильма ужасов «Заклятие: Последние обряды» — четвёртой части знаменитой серии. Премьера хоррора состоится 5 сентября 2025 года в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Фильм продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Главные роли в ленте вновь исполнили Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).

Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт об окончании первой фазы. Во многом это связано с отличными сборами серии, которая заработала в прокате более $ 2 млрд.

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