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Российские игроки Higem и Strog поделились своими ожиданиями от EVO Japan 2025 в Токио

Перед началом престижного турнира Evolution Championship Series в Токио российские киберспортсмены поделились с «Чемпионатом» своими впечатлениями от турнира в Японии.

Алексей Higem Комиссаров положительно оценил решение организаторов растянуть EVO Japan 2025 на три дня вместо двух.

На турнир зарегистрировались более 1 тыс. участников, и хорошо, что в этот раз турнир проходит три дня: это позволит более спокойно отыгрывать свою сетку. По ожиданиям — буквально через несколько боёв я столкнусь с Sin, он, как и я, играет на Ёсимицу, и в прошлом году выиграл на одном из challenger-эвентов. Жду, что будет огромная арена, много знакомых и новых лиц, жду хороших игр!

Сергей Strog Платов отметил, что смог подстроиться под непривычный часовой пояс и нашёл время на прогулки по столице Японии.

Погулял немного по Токио, проникся здешней атмосферой. Пара дней потребовалась, чтобы перестроить режим, но сейчас настрой отличный, самочувствие тоже. Продолжаю готовиться и жду начала турнира.

Evolution Championship Series объединяет турниры по самым популярным играм в жанре «файтинг». Следующий этап пройдёт в Токио с 9 по 11 мая в формате double-elimination (сетка с выбыванием после двух поражений).