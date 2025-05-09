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Режиссёр «Громовержцев» — главный кандидат для съёмок новых «Людей Икс»

Режиссёр «Громовержцев» — главный кандидат для съёмок новых «Людей Икс»
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Режиссёр нашумевшей новинки Marvel «Громовержцы» Джек Шрайер стал главным кандидатом для съёмок фильма «Люди Икс». Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на собственные источники.

По данным портала, Шрайер уже начал предварительные переговоры со студией. Отмечается, что договорённости по сделке были достигнуты после успеха «Громовержцев». Несмотря на это, режиссёр давно является фанатом комиксов про Людей Икс, о чём в Marvel тоже знают.

У нового фильма про «Людей Икс» нет даты выхода и актёрского состава. Совсем недавно появилась информация, что ещё один проект, связанный с мутантами, разрабатывает Райан Рейнольдс. Актёр уже начал писать сценарий, где точно будет Дэдпул и другие герои.

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