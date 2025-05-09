Разработка Death Stranding 2 завершена — игра выйдет 26 июня

Создатель Death Stranding 2 Хидео Кодзима объявил, что игра ушла на золото. Это значит, что диски с новыми приключениями Сэма Бриджеса отправились в печать, а его разработку полностью завершили.

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

Death Stranding 2 станет прямым продолжением первой части. Журналисты уже поиграли в продолжение и говорят, что игра стала гораздо интереснее и разнообразнее оригинала. Главный герой теперь сможет побывать не только на руинах Америки, но также в Австралии и Мексике. В новом проекте Кодзимы также будет реалистичная система смены погоды.

Продолжение Death Stranding выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. В игре будет полностью русская локализация, включая озвучку.