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Новые постеры четвёртого сезона «Любовь. Смерть. Роботы» — премьера 15 мая

Новые постеры четвёртого сезона «Любовь. Смерть. Роботы» — премьера 15 мая
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Создатели мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы» опубликовали новые постеры четвёртого сезона. Премьера нашумевшей антологии состоится 15 мая на стриминговом сервисе Netflix.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Любовь. Смерть. Роботы» представляет собой сборник эпизодов, которые никак друг с другом не связаны. Каждую серию делают разные студии и режиссёры в абсолютно разных стилях. Единственное, что объединяет сериал — во всех эпизодах есть либо любовь, либо смерть, либо роботы или всё это вместе.

В четвёртый сезон мультсериала войдут 10 эпизодов. Среди режиссёров серий есть такие звёзды, как Дэвид Финчер («Семь») и Тим Миллер («Дэдпул»).

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