Вышел первый трейлер фильма «Бессмертная гвардия 2» — премьера 2 июля

Стриминговый сервис Netflix выложил первый трейлер фильма «Бессмертная гвардия 2». Премьера фэнтези-боевика состоится в онлайне 2 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Бессмертная гвардия» — экранизация одноимённого комикса. Сюжет повествует об отряде воинов, которые на протяжении веков сражаются со злом и спасают человечество. Дожив до наших дней, они скрываются от людей; Главной героине и предводительнице отряда по имени Энди приходится одновременно спасать землю и стараться не раскрыть секрет своего бессмертия.

Звездой второй части по-прежнему остаётся Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога Ярости»). В ленте также снялись Ума Турман («Убить Билла»), Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж») и Генри Голдинг («Джентльмены»).