Сценарист «Блейда» с Уэсли Снайпсом предложил Marvel свои услуги для перезапуска

Издание ScreenRant взяло интервью у сценариста оригинальной трилогии «Блейд» Дэвида С. Гойера. Он рассказал, что также как и фанаты Marvel переживает из-за постоянных задержек в производстве перезапуска серии.

Marvel Studios, позвоните мне. Я бы написал сценарий. Мне всегда нравился этот персонаж, и я люблю его. Я сидел в сторонке и задавался вопросом: «Что, чёрт возьми, происходит? Почему так долго делают новый фильм?». Потому что я сам большой поклонник Marvel, и я в полном недоумении.

Первый фильм «Блэйд» с Уэсли Снайпсом в главной роли вышел в 1998 году. Похождения охотника на вампиров обзавелись двумя продолжениями и стали культовыми.

О создании перезапуска в рамках киновселенной Marvel объявили в 2019 году, но с тех пор фильм находится в производственном аду. Сценарий несколько раз переписывался, а режиссёры уходили с постов. Главную роль должен сыграть Махершала Али («Зелёная книга»).