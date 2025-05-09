Фанаты создали обложку для GTA 6

Пользователь с ником NKZ сделал постер к новой части GTA. Обложка к игре была создана в классическом для серии стиле коллажа. Изображение состоит из соединённых между собой официальных постеров, которые недавно выложили разработчики. При этом Rockstar ещё не показала, как будет выглядеть обложка игры.

Фото: NKZ

Фото: NKZ

По сюжету в GTA 6 будет два главных героя — Джейсон и Лусия. Парочка окажется посреди криминального заговора и сможет избежать неприятностей только общими усилиями.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 26 мая 2026 года. Изначально игра должна была выйти в этом году, но разработчикам из Rockstar Games понадобилось больше времени, чтобы доработать проект. GTA будет доступна на PS5 и Xbox Series, но позднее может выйти и на ПК.