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Промокоды Honkai Star Rail (Хонкай Стар Рейл) от 9 мая — бесплатно получить 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.3 — 300 звёздного нефрита бесплатно
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Разработчики Honkai: Star Rail 9 мая провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 3.3, авторы игры показали три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы:

  • WS25K4Y4C5ET — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
  • GT34K5Z4U4EX — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
  • SAJ4KLZLDMW3 — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы необходимо до 10 мая 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Версия 3.3 для Honkai: Star Rail выйдет 21 мая. Обновление добавит в игру новую миссию и две новые локации. В обновлении также появятся два играбельных персонажа — Гиацина и Цифер.

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