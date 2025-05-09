Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.3 — 300 звёздного нефрита бесплатно

Разработчики Honkai: Star Rail 9 мая провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 3.3, авторы игры показали три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы:

WS25K4Y4C5ET — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;

— 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов; GT34K5Z4U4EX — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;

— 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника; SAJ4KLZLDMW3 — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.

Активировать бонусы необходимо до 10 мая 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Версия 3.3 для Honkai: Star Rail выйдет 21 мая. Обновление добавит в игру новую миссию и две новые локации. В обновлении также появятся два играбельных персонажа — Гиацина и Цифер.