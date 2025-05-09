«Восхитительно жестокая, но безопасная»: критики тепло приняли DOOM: The Dark Ages

9 мая спало эмбарго на публикацию материалов по новому шутеру DOOM: The Dark Ages. Критики уже прошли игру и опубликовали свои рецензии.

На агрегаторе OpenCritic средняя оценка проекта составляет 87 из 100. Журналисты тепло встретили тайтл, отмечая красоту средневекового сеттинга. Поигравшие хвалят новую боевую систему, которая больше сконцентрирована на ближних боях. Больше всего ругают полёты на драконе — говорят, что нарушают темп игры.

Фото: OpenCritic

Что пишут критики о DOOM: The Dark Ages:

Doom: The Dark Ages — игра снисходительная и восхитительно жестокая, но при этом на удивление безопасная.

Более приземлённый Doom, но такой же живой и игривый, как и всегда.

Приквел от id Software — это масштабное приключение в стиле хеви-метал с избытком кат-сцен.

Doom: The Dark Ages — это тяжеловесный шутер, который по своей сути легче играется, чем его предшественник.

Привыкание к боевой системе в Doom: The Dark Ages занимает некоторое время, но как только вы в ней разберётесь, игра станет для вас настоящим удовольствием.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. С первого дня игра будет доступна по подписке Game Pass. Обладатели расширенного издания смогут получить доступ к шутеру 13 мая.