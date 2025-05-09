Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В трейлере GTA 6 нашли связь с Red Dead Redemption 2

В трейлере GTA 6 нашли связь с Red Dead Redemption 2
Аудио-версия:
Комментарии

Фанаты серий GTA и Red Dead Redemption нашли отсылки к тому, что две игры могут находиться в одной вселенной. Своими наблюдениями поделился пользователь с ником Synth Potato.

В последнем трейлере GTA 6 было обнаружено, что денежные купюры в этой игре имеют на себе лицо одного из вымышленных президентов в Red Dead Redemption. Пользователь также заметил, что в новом проекте Rockstar есть оружие под маркой Duke — точно такой же бренд был в серии вестернов.

Фото: X/Synth Potato

Фото: X/Synth Potato

Последнее предположение фанатов заключается в том, что главный герой новой GTA по имени Джейсон больно похож на Артура Моргана из Red Dead Redemption 2. Кроме визуальной схожести, на их связь больше ничего не указывает.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 26 мая 2026 года. Она будет доступна на PS5 и Xbox Series, но позднее может выйти и на ПК.

Материалы по теме
Второй трейлер, герои, места: Rockstar раскрыла массу новых деталей GTA 6
Второй трейлер, герои, места: Rockstar раскрыла массу новых деталей GTA 6
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android