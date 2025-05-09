В трейлере GTA 6 нашли связь с Red Dead Redemption 2

Фанаты серий GTA и Red Dead Redemption нашли отсылки к тому, что две игры могут находиться в одной вселенной. Своими наблюдениями поделился пользователь с ником Synth Potato.

В последнем трейлере GTA 6 было обнаружено, что денежные купюры в этой игре имеют на себе лицо одного из вымышленных президентов в Red Dead Redemption. Пользователь также заметил, что в новом проекте Rockstar есть оружие под маркой Duke — точно такой же бренд был в серии вестернов.

Фото: X/Synth Potato

Фото: X/Synth Potato

Последнее предположение фанатов заключается в том, что главный герой новой GTA по имени Джейсон больно похож на Артура Моргана из Red Dead Redemption 2. Кроме визуальной схожести, на их связь больше ничего не указывает.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 26 мая 2026 года. Она будет доступна на PS5 и Xbox Series, но позднее может выйти и на ПК.