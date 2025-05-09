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Zenless Zone Zero не достигла ожиданий разработчиков

Zenless Zone Zero не достигла ожиданий разработчиков
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Издание Bloomberg опубликовало аналитический материал насчёт успеха игр компании HoYoverse — создателей популярных Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero. По данным портала, проекты разработчиков начали постепенно терять аудиторию.

Отмечается, что после выхода онлайн-игры Zenless Zone Zero в 2024 году выручка в магазинах тайтлов упала на 23% до $ 4,7 млрд. Всё из-за того, что проектам студии нужны свежие идеи, ведь игроки устают от одинакового контента. При этом в совокупности игры студии принесли более $ 8,4 млрд. Однако последние проекты начали мешать друг другу — когда выходил новый, пользователи переставали играть в предыдущий.

Журналисты утверждают, что сейчас HoYoverse сосредоточена на новых играх с открытым миром, но с уходом от стилистики аниме и ролевого жанра. Всё это для расширения потенциальной аудитории. Также компания рассматривает возможность использовать ИИ для помощи в разработке.

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