Вышел тизер второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой — старт 21 августа

Компания HBO выпустила первый тизер второго сезона сериала «Миротворец». Супергеройский проект с Джоном Синой в главной роли вернётся 21 августа. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. События второго сезона развернутся уже после сюжета «Супермена».

За оба проекта отвечает Джеймс Ганн — создатель «Стражей Галактики» и ныне глава киновселенной DC.