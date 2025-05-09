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Вышел тизер второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой — старт 21 августа

Вышел тизер второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой — старт 21 августа
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Компания HBO выпустила первый тизер второго сезона сериала «Миротворец». Супергеройский проект с Джоном Синой в главной роли вернётся 21 августа. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. События второго сезона развернутся уже после сюжета «Супермена».

За оба проекта отвечает Джеймс Ганн — создатель «Стражей Галактики» и ныне глава киновселенной DC.

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