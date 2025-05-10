Комедия про мишку «Третий лишний» получит мультсериал-продолжение

Издание Variety сообщает, что «Третий лишний» получит продолжение в виде анимационного сериала. Сюжет новых похождений мишки Теда неизвестен, однако события шоу развернутся после оригинальных фильмов.

Сценарий напишет автор первых двух картин Сет Макфарлейн («Гриффины»). Он же вернётся к озвучке самого медведя. В сериале также снова можно будет услышать Марка Уолберга («Кровью и потом: Анаболики») и Аманду Сайфред («Отверженные»).

Сюжет оригинальных фильмов повествует о маленьком мальчике Джоне, который пожелал, чтобы его плюшевый мишка Тед ожил. Так и случилось — парень начал жить и общаться со своим новым другом. Когда оба героя выросли, жизнь перестала быть сказочной. У Джона появилась любовь всей его жизни, и отношения с постоянно веселящимся мишкой могут помешать роману.