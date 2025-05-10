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Третий сезон «Одних из нас» может выйти не раньше 2027 года

Третий сезон «Одних из нас» может выйти не раньше 2027 года
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Издание Variety взяло интервью у исполнительницы одной из главных ролей сериала «Одни из нас» Изабелы Мерсед. Девушка рассказала, что съёмки третьего сезона шоу стартуют лишь в 2026 году. Учитывая сроки производства и этап постпродакшена, продолжение сериала может выйти только в 2027 году.

Второй сезон сериала «Одни из нас» основан на игре The Last of Us Part 2 — она вышла на PS4 в 2020 году. Полностью экранизировать продолжение культовой игры за семь эпизодов оказалось невозможно. Потому события шоу займут минимум два сезона.

Премьера второго сезона «Одни из нас» состоялась на HBO Max 14 апреля. На данный момент вышло четыре эпизода из семи, а новые серии выходят раз в неделю.

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