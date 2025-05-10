Утёк безумный отрывок «Кунг Фьюри 2» с Арнольдом Шварценеггером

На YouTube внезапно появился 10-минутный проморолик фильма «Кунг Фьюри 2». В безумном видео показали множество сюжетных поворотов и персонажей, которых сыграли Майкл Фассбендер («Прометей»), Арнольд Шварценеггер («Терминатор») и Дэвид Хассельхофф («Стражи Галактики 2»).

Видео доступно на YouTube-канале Fujinaga Flex. Права на видео принадлежат Algoryx Simulation.

Издание Variety поговорило с создателем фильма и исполнителем главной роли Дэвидом Сандбергом по поводу слитого отрывка. Он отметил, что этот проморолик был сделан для внутреннего пользования и не должен был утечь в Сеть.

Это было внутреннее промовидео, которое никогда не должно было быть показано публике. Мне жаль, потому что оно содержит кучу спойлеров и недоработанных визуальных эффектов. Но я надеюсь, что люди хотя бы увидят страсть, которую мы вложили в фильм. Этот фильм был заложником в течение последних пяти лет, но я обещаю продолжать бороться за него.

«Кунг Фьюри» — короткометражный фильм, выпущенный на YouTube в 2015 году. Боевик представляет собой пародию на экшены про полицейских, выходивших в 1980-х.

Вторая часть была анонсирована в том же году и должна была стать полнометражным продолжением. «Кунг Фьюри 2» был снят в 2019 году, но до сих пор не вышел — всё из-за судебных разбирательств между продюсерами и инвесторами фильма. Создатели надеются, что доведут проект до зрителей.