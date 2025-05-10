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DOOM: The Dark Ages протестировали на 36 видеокартах

DOOM: The Dark Ages протестировали на 36 видеокартах
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Блогеры с канала Hardware Unboxed протестировали DOOM: The Dark Ages на 36 видеокартах. Авторы попробовали применить разные настройки графики и оценили производительность игры.

Видео доступно на YouTube-канале Hardware Unboxed. Права на видео принадлежат Hardware Unboxed.

В новом шутере при изменении качества картинки не сильно меняется частота кадров в секунду — разница составляет от 2 до 29%. Авторы отметили, что визуально игра также не становится кардинально хуже при переходе с «высоких» на «низкие» настройки.

Фото: Hardware Unboxed/Bethesda

Из всех тестируемых видеокарт только на RTX 4090 получалось достичь более 60 FPS на максимальных настройках графики при 4К-разрешении.

Фото: Hardware Unboxed

В 1440p получилось достичь 60 FPS с ультра-графикой, используя RTX 3080 и выше.

Фото: Hardware Unboxed

При разрешении 1080p для комфортных 60 FPS на максимальных настройках графики достаточно RTX 3070.

Фото: Hardware Unboxed

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. С первого дня игра будет доступна по подписке Game Pass. Обладатели расширенного издания смогут получить доступ к шутеру 13 мая.

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