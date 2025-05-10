Четвёртая серия 2-го сезона «Одних из нас» получила худшую оценку в сериале

5 мая состоялась премьера четвёртого эпизода 2-го сезона сериала «Одни из нас» под названием Day One («День первый»). Спустя пять дней зрительская оценка эпизода на сайте IMDB составляет 6,7 балла из 10 — это худший показатель сезона и всего шоу. Для сравнения: предыдущие эпизоды оценивались от 7 до 9,3 балла из 10.

Фото: IMDB

Что пишут зрители о четвёртом эпизоде второго сезона «Одних из нас»

Знаете, есть проблема, когда зритель больше заинтересован в персонаже Джеффри Райта и закатывает глаза во время действий главных героев.

Абсолютно ужасная серия. Очень понравилась первая серия и была в восторге от второго эпизода, но после него сериал испортили.

Когда-то захватывающее приключение на выживание с дуэтом, создавшим классную химию «отец/дочь», теперь превратилось в драму про девочек-подростков.

Если сериал хочет вернуться на правильный путь, ему нужно вспомнить, о чём он. Сюжет не должен быть сеансом терапии с видом на конец света. Он должен ощущаться свежо, быть интенсивным и непредсказуемым. Сейчас же всё развивается грустно и медленно.

Второй сезон «Одних из нас» стартовал на HBO Max 14 апреля. На данный момент вышло четыре серии из семи, а новые эпизоды выходят раз в неделю.