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«Это не уровень «Оскара»: звезда «Молодёжки» — о фильме «Анора»

«Это не уровень «Оскара»: звезда «Молодёжки» — о фильме «Анора»
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Звезда «Молодёжки» Владислав Канопка рассказал в интервью блогеру Станиславу Роженькову о своем отношении к фильму «Анора». По мнению артиста, картина о приключениях стриптизёрши неплоха, но не дотягивает до уровня премии «Оскар».

«Анора» – это действительно такой обаятельный, милый фильм. По мне, вероятно, это не уровень «Оскара». То есть на этом «Оскаре» были проекты, как по мне, намного сложнее, намного интересней, намного креативнее и намного, так скажем, кинематографичнее. Касаемо Юры Борисова – он крутейший артист. Он сделал в этой роли всё, что можно было сделать. Просто сам проект как будто слишком прост для уровня «Оскара».

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получил главную награду на «Оскаре»-2025, а также ещё четыре статуэтки, включая награду Майки Мэдисон как лучшей актрисе.

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