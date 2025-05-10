Съёмки фильма «Супергёрл» с Милли Олкок завершены

10 мая стало известно о завершении съёмок фильма «Супергёрл». Информацию подтвердил глава киновселенной DC Джеймс Ганн в своих соцсетях.

Таким образом, съёмки кинокомикса продлились четыре месяца — они стартовали в начале января и прошли сразу в трёх странах. Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании Суперпса и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести».

Главную роль в будущей ленте сыграла Милли Олкок, звезда «Дома дракона». Мировая премьера «Супергёрл» состоится 26 июня 2026 года, спустя почти год после выхода «Супермена» Джеймса Ганна.