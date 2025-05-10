Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма «Супергёрл» с Милли Олкок завершены

Съёмки фильма «Супергёрл» с Милли Олкок завершены
Комментарии

10 мая стало известно о завершении съёмок фильма «Супергёрл». Информацию подтвердил глава киновселенной DC Джеймс Ганн в своих соцсетях.

Таким образом, съёмки кинокомикса продлились четыре месяца — они стартовали в начале января и прошли сразу в трёх странах. Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании Суперпса и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести».

Главную роль в будущей ленте сыграла Милли Олкок, звезда «Дома дракона». Мировая премьера «Супергёрл» состоится 26 июня 2026 года, спустя почти год после выхода «Супермена» Джеймса Ганна.

Материалы по теме
День Победы: лучшие современные фильмы про Великую Отечественную войну
День Победы: лучшие современные фильмы про Великую Отечественную войну
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android