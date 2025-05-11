Весёлые Лило и Стич — на новых кадрах фильма «Лило и Стич»

Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фильма «Лило и Стич». Экранизация классического мультфильма выйдет в прокат 22 мая.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

В интервью изданию режиссёр картины Дин Флейшер-Кэмп рассказал, чем его версия будет отличаться от оригинала. По словам постановщика, фильм больше сосредоточится на отношениях центральных героев — Лило и её сестры Нани.

Нам удалось больше сосредоточить фильм вокруг отношений Нани и Лило. В игровом фильме если мы собираемся изобразить, как социальные службы разлучают шестилетнюю девочку с сестрой, то зрители должны действительно верить в эти отношения. Вы не можете делать их недостоверными или приукрашивать их. Вы должны действительно копать глубоко, заставлять эти вещи быть приземлёнными и чувствовать, что вы изображаете реальную жизненную ситуацию.

Сюжет фильма повествует о злобном инопланетянине Стиче, который сбежал от своих хозяев на Землю. Там его встречает девочка Лило и начинает приручать как домашнего питомца. При этом сама героиня рискует отправиться в детский дом из-за того, что её сестра Нани не справляется с воспитанием и не может найти хорошую работу.