«Такой фильм больше не снимет никто»: координатор трюков — об «Одиссее» Кристофера Нолана

Издание World of reel сообщает, что координатор трюков из фильма Кристофера Нолана «Одиссея» поделился впечатлениями о картине. Об этом Джеймс Ньюман рассказал в удалённом эпизоде подкаста Action for Everyone.

Координатор назвал фильм грандиозным, в плане масштаба производства. Он отметил, что Нолан старался найти реальные локации для съёмок, которые никогда не были показаны в других картинах.

Больше никогда не снимут такой фильм. Я думаю, это будет самая эпичная картина на свете. Это будет Нолан в своей лучшей форме. Никаких ограничений. Когда находили места для съёмок, Нолан говорил: «Ладно, эта пещера, кто-нибудь снимал здесь раньше?» Ему отвечали: «Нет». И Нолан такой: «Ладно, здорово, мы будем снимать здесь». Он хочет быть первым, кто снимет это место, он хочет чувствовать, что никто никогда не ступал на эту землю до него. К каждой локации он применял свой подход.

«Одиссея» расскажет мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. У ленты будет звёздный актёрский состав: вместе с Мэттом Дэймоном в фильме снимутся Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Картина выйдет в прокат 17 июля 2026 года.