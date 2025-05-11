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Студия A24 выпустит средневековой боевик «Крестьянин» с Девом Пателем

Студия A24 выпустит средневековой боевик «Крестьянин» с Девом Пателем
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Издание Deadline сообщает, что студия А24 выкупила новый боевик режиссёра Дева Пателя The Peasant («Крестьянин»). Компания совершила сделку на $ 30 млн накануне Каннского кинофестиваля.

Действие средневекового боевика развернётся в 1300-х годах. Главным героем выступит обычный пастух, у которого разграбили деревню. В порыве гнева он отправляется отомстить рыцарям-наёмникам и восстановить справедливость.

Патель сыграет главную роль и напишет сценарий. Для него The Peasant уже второй режиссёрский проект. Первым был боевик «Манкимэн», который вышел в 2024 году и стал хитом как по оценкам, так и по сборам. Новый фильм описывают как смесь «Храброго сердца», «Короля Артура» и «Джона Уика».

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