Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремейк «Горца» с Генри Кавиллом выйдет не раньше 2027 года

Ремейк «Горца» с Генри Кавиллом выйдет не раньше 2027 года
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Collider поговорило с режиссёром Чадом Стахелски («Джон Уик») о предстоящем ремейке «Горца». По словам постановщика, съёмки долгожданного фильма должны скоро стартовать, а релиз в кинотеатрах состоится не раньше 2027 года.

Если всё получится, то съёмки начнутся где-то в сентябре. А в 2027 или 2028 году вы сможете посмотреть «Горца».

Ранее СМИ сообщали, что разработкой ремейка фентезийного боевика 1986 года занимается компания Amazon. Титульную роль в фильме сыграет Генри Кавилл («Человек из стали»).

В оригинальной картине главным героем был Коннор Маклауд, который был убит во время битвы. Магическим образом он воскресает из мёртвых — выяснилось, что он относится к бессмертной расе воинов. Коннор доживает до наших дней и теперь должен победить своего давнего врага — Кургана.

Материалы по теме
Amazon запустила производство фильма «Горец» с Генри Кавиллом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android