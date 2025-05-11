Фильм ужасов «Кровавый урожай» получил высокие оценки критиков
На сайте Rotten Tomatoes фильм ужасов «Кровавый урожай» получил 73% «свежести» от критиков. Картина про клоуна-убийцу выйдет в РФ 19 июня.
Фильм хвалят за удачное сочетание комедии и ужасов. Критики отмечают, что хоррор по духу напоминает культовый «Крик» Уэса Крейвена.
Фото: Rotten Tomatoes
Один из самых больших сюрпризов 2025 года. Этот слэшер возрождает стиль первых представителей жанра 2000-х годов, при этом каким-то образом умудряясь вызвать смех.
Режиссёр делает события динамичными и непринуждёнными, а 96-минутная продолжительность фильма гарантирует, что история не надоест.
«Кровавый урожай» — редкий слэшер с мета-комментарием и юмором, который действительно кажется оригинальным. Жестокие убийства гарантируют, что у клоуна Френдо появятся новые поклонники среди любителей ужасов.
Главная героиня хоррора — молодая девушка Куинн, которая вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь заново. Внезапно ужасный клоун по имени Френдо, которого раньше знали как талисман города, начинает убивать школьников. Теперь героине предстоит самой победить жуткого убийцу.
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