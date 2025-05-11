Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов «Кровавый урожай» получил высокие оценки критиков

Фильм ужасов «Кровавый урожай» получил высокие оценки критиков
Аудио-версия:
Комментарии

На сайте Rotten Tomatoes фильм ужасов «Кровавый урожай» получил 73% «свежести» от критиков. Картина про клоуна-убийцу выйдет в РФ 19 июня.

Фильм хвалят за удачное сочетание комедии и ужасов. Критики отмечают, что хоррор по духу напоминает культовый «Крик» Уэса Крейвена.

Фото: Rotten Tomatoes

Один из самых больших сюрпризов 2025 года. Этот слэшер возрождает стиль первых представителей жанра 2000-х годов, при этом каким-то образом умудряясь вызвать смех.
Режиссёр делает события динамичными и непринуждёнными, а 96-минутная продолжительность фильма гарантирует, что история не надоест.
«Кровавый урожай» — редкий слэшер с мета-комментарием и юмором, который действительно кажется оригинальным. Жестокие убийства гарантируют, что у клоуна Френдо появятся новые поклонники среди любителей ужасов.

Главная героиня хоррора — молодая девушка Куинн, которая вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь заново. Внезапно ужасный клоун по имени Френдо, которого раньше знали как талисман города, начинает убивать школьников. Теперь героине предстоит самой победить жуткого убийцу.

Материалы по теме
С каждой серией только интереснее. Обзор сериала «Этернавт»
С каждой серией только интереснее. Обзор сериала «Этернавт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android