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Разработка GTA 6 длится больше семи лет

Разработка GTA 6 длится больше семи лет
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Бывший художник по окружению из Rockstar Дэвид О’Райли поделился информацией о том, сколько времени создавалась GTA 6. Он сообщил, что разработка ведётся с 2018 года — вопреки слухам о том, что игру делают уже 12 лет, с момента выхода GTA 5.

По словам Дэвида, он проработал в Rockstar 12 лет и ушёл оттуда в 2023 году. К этому времени он уже успел потрудиться над новой игрой студии.

Я работал над GTA 6 с 2018 по 2023 год. Создавать игру мы начали после того, как закончили полировать Red Dead Redemption 2. Так что очень интересно смотреть на то, что получилось в итоге. Игра выглядит совсем иначе, чем когда я видел её последний раз.

Grand Theft Auto 6 выйдет 26 мая 2026 года. Она будет доступна на PS5 и Xbox Series, но позднее может выйти и на ПК. Релиз игры должен был состояться уже в этом году, но Rockstar потребовалось больше времени на доработку проекта.

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