Сборы фильма «Громовержцы» от Marvel превысили $ 270 млн

По итогам второго уикенда супергеройский экшен «Громовержцы» в США собрал $ 33,1 млн. Люди стали меньше ходить на новый фильм Marvel и продажи билетов спустя вторую неделю проката упали на 55%.

Общие сборы картины по всему миру достигли $ 272 млн, из которых $ 128,5 млн приходятся на домашний регион. Учитывая, что на производство фильма ушло около $ 280 млн, то лента окупится в кино, только если соберёт $ 600 млн.

«Громовержцы» рассказывают историю команды антигероев, члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи. Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.