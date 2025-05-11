Сборы «Minecraft в кино» превысили $ 900 млн — миллиард близок

По итогам шестого уикенда сборы фильма «Minecraft в кино» в США достигли $ 409 млн. Экранизация культовой игры до сих пор удерживается в тройке лидеров проката по всему миру.

За шестые выходные с момента выхода лента с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком собрала более $ 909 млн. Семейная комедия имеет все шансы стать первым фильмом, который соберёт $ 1 млрд в 2025 году.

По сюжету «Minecraft в кино» четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути. Лента почти добралась до выхода в онлайн — релиз уже 13 мая.