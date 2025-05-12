Режиссёр Пол Фиг хочет снять третий фильм франшизы «Простая просьба»

В начале месяца вышла комедия «Ещё одна простая просьба» — это сиквел «Простой просьбы», триллера 2018 года с Анной Кендрик и Блейк Лайвли в главных ролях. Режиссёр первой и второй частей Пол Фиг недавно выразил желание выпустить третий фильм франшизы.

По словам Фига, он хотел бы выпустить триквел как можно раньше, чтобы фанатам не пришлось ждать целых семь лет, как в случае с первой частью и её продолжением.

Персонажи новые, и мне нравятся места, в которых они сейчас находятся. И я думаю, что в будущем нас ждёт ещё больше невероятных интриг, больше стиля, моды и безумных поворотов сюжета.

Когда Фиг планирует начать работать над третьей частью франшизы, он не рассказал.