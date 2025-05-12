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Фильм «В списках не значился» второй раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «В списках не значился» второй раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым уже второй раз подряд возглавила кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные лента собрала 184,2 млн рублей.

На втором месте по сборам за уикенд оказалась картина «Кракен» с Александром Петровым про схватку российских подводников с морским чудищем. Фильм собрал в прокате 130,7 млн рублей. Третью строчку заняла лента «Группа крови» со сборами в 74 млн рублей.

Главный герой фильма «В списках не значился» — молодой лейтенант Коля Плужников, который приехал служить в Брест. Его ещё не успели зачислить в личный состав военнослужащих, но в четыре утра уже началась Великая Отечественная война. Так завязывается первый бой молодого военного, который продлится 10 месяцев.

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