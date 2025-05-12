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Эксперты рассказали, какие действия вредят смартфону и сокращают его срок службы

Эксперты рассказали, какие действия вредят смартфону и сокращают его срок службы
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Эксперты из сервисного центра Gadget Ufa предупредили о различных действиях, которые могут сократить срок службы смартфона и даже навредить ему самому.

К примеру, специалисты не рекомендуют использовать влажные салфетки для чистки смартфона, поскольку подобный способ очистки может привести к коррозии и порче динамиков смартфона. Ещё эксперты отметили, что нельзя использовать дешёвые зарядные устройства из-за риска вызвать возгорание.

Один из самых важных и популярных советов, касательно смартфона — нельзя оставлять устройство на зарядке на ночь, поскольку иначе аккумулятор быстро изнашивается. Лучше всего поддерживать уровень заряда в пределах 20-80% и завершать зарядку за 2-3 часа до сна.

Также эксперты настоятельно просят избегать воздействие экстремальных температур — оставление телефона под солнцем и продолжительная игра на гаджете могут привести к его перегреву.

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