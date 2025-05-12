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Райан Джонсон после «Достать ножи 3» не будет снимать детективный фильм

Райан Джонсон после «Достать ножи 3» не будет снимать детективный фильм
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Режиссёр франшизы «Достать ножи» Райан Джонсон в интервью DiscussingFilm рассказал, что после третьей части серии он не будет снимать детективную ленту.

По словам постановщика, он хоть и любит детективы, но у него есть концепция «совершенного другого» проекта. В детали Джонсон вдаваться, впрочем, не стал.

У меня в голове есть что-то совершенно другое, что я собираюсь делать дальше… но я при этом люблю детективы. Это такой пластичный жанр, что я чувствую, что мог бы двигаться дальше.

Третья часть франшизы, «Достать ножи: Проснись, мертвец», выйдет осенью этого года, но пока без точной даты премьеры.

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