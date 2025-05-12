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Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео сыграет в боевике о хирурге на пенсии

Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео сыграет в боевике о хирурге на пенсии
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По данным издания Variety, актриса Мишель Йео, известная по ленте «Всё везде и сразу», сыграет главную роль в новом боевике The Surgeon (можно перевести как «Хирург).

Фильм повествует о хирурге на пенсии, которую похищают и заставляют оперировать загадочного пациента. Ей приходится использовать свой хирургический опыт, чтобы сбежать от похитителей. В описании ленты упоминается уникальный визуальный стиль, в котором будет выполнен проект. Подробностей о нём пока нет.

Режиссёром и сценаристом ленты выступит Рошан Сетхи — это канадский постановщик и врач, который до сих пор иногда практикует медицину.

Даты начала съёмок и выхода у ленты нет.

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