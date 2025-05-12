Фильм «Громовержцы» от Marvel вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали показы фильма «Громовержцы». Мировая премьера состоялась в начале мая, а сейчас лента добралась и до отечественных кинотеатров.

Показы, само собой, осуществляются без лицензии в рамках предсеансового обслуживания. Ленту можно посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Стоит отметить, что фильм добрался бы до России ещё раньше, однако крупные отечественные киносети отказались от пиратских показов картин Голливуда на майские праздники.

«Громовержцы» рассказывают историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи. Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.