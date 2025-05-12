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Xiaomi 16 с мобильной платформой Snapdragon 8 Elite 2 выйдет в сентябре — инсайдер

Xiaomi 16 с мобильной платформой Snapdragon 8 Elite 2 выйдет в сентябре — инсайдер
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Издание GizmoChina обратило внимание на информацию инсайдера Wisdom Pikachu, который сообщил, что презентация смартфона Xiaomi 16 с ещё не анонсированной мобильной платформой Snapdragon 8 Elite 2 пройдёт в сентябре 2025 года.

Интересно, что в продажу устройство поступит в этот же месяц, как заявил инсайдер. Он также раскрыл, что смартфон получит батарею ёмкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. При этом экран гаджета составит скромные 6,3 дюйма.

Ранее инсайдер Wisdom Pikachu точечно попадал в анонсы Xiaomi, поэтому ему можно доверять в этом вопросе. Осталось дождаться официальной информации от самой компании.

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