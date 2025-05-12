Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Артек. Сквозь Столетия» — премьера 12 июня

Вышел трейлер фильма «Артек. Сквозь Столетия» — премьера 12 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Наше кино» представила большой трейлер фильма «Артек. Сквозь Столетия». Приключенческая лента выйдет в российский прокат 12 июня.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Картина расскажет историю подростка Мити, который переносится на 100 лет назад, в 1925 год, вместе с вожатым Птичкиным – к истокам зарождения пионерского лагеря. Однако поступки, которые совершают герои, нарушают ход истории и переносят их во времена Наполеона. Здесь им предстоит осознать ответственность за принятые решения, понять истинную ценность своей семьи и важность связи со своими предками.

Главные роли в будущей ленте сыграли Тимофей Попович («Плевако»), Роман Постовалов («Большой побег»), Михаил Галустян («Баба Яга спасает Новый год»), Виталий Гогунский («Универ») и другие актёры. Режиссёрами выступили Карен Захаров и Армен Ананикян, работавшие над «Артек. Большое путешествие».

Материалы по теме
День Победы: лучшие современные фильмы про Великую Отечественную войну
День Победы: лучшие современные фильмы про Великую Отечественную войну
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android