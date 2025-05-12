Вышел трейлер фильма «Артек. Сквозь Столетия» — премьера 12 июня

Кинокомпания «Наше кино» представила большой трейлер фильма «Артек. Сквозь Столетия». Приключенческая лента выйдет в российский прокат 12 июня.

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Картина расскажет историю подростка Мити, который переносится на 100 лет назад, в 1925 год, вместе с вожатым Птичкиным – к истокам зарождения пионерского лагеря. Однако поступки, которые совершают герои, нарушают ход истории и переносят их во времена Наполеона. Здесь им предстоит осознать ответственность за принятые решения, понять истинную ценность своей семьи и важность связи со своими предками.

Главные роли в будущей ленте сыграли Тимофей Попович («Плевако»), Роман Постовалов («Большой побег»), Михаил Галустян («Баба Яга спасает Новый год»), Виталий Гогунский («Универ») и другие актёры. Режиссёрами выступили Карен Захаров и Армен Ананикян, работавшие над «Артек. Большое путешествие».