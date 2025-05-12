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Вышел тизер шестого эпизода второго сезона «Одних из нас» — в нём будут сцены с Джоэлом

Вышел тизер шестого эпизода второго сезона «Одних из нас» — в нём будут сцены с Джоэлом
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Компания HBO представила тизер шестого эпизода второго сезона «Одних из нас». Он выйдет на одноимённом канале и в онлайн-кинотеатре Max ровно через неделю — 19 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Шестой эпизод возьмёт паузу от больших событий и расскажет историю из отношений Элли и Джоэла. Судя по всему, авторы шоу объединили флешбэки из игры The Last of Us Part 2 в одну серию — туда войдут экскурсия в музей археологии и другие приключения героев после приезда в Джексон.

Вместе с выходом шестого эпизода второй сезон «Одних из нас» станет близок к завершению. Всего в продолжение войдёт семь серий, финал состоится уже 26 мая.

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