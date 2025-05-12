Второй сезон детективного сериала «Фишер» стартует 29 мая — большой трейлер

Онлайн-кинотеатр Wink представил дебютный трейлер второго сезона сериала «Фишер». Продолжение с подзаголовком «Затмение» стартует уже 29 мая, в него войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Продолжение детективного сериала расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России.

Главные роли в «Фишере: Затмение» вновь исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. К роли шоураннеров вернулись Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

Постер второго сезона сериала «Фишер»