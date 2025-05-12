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Россиянин Higem вошёл в топ-50 на EVO Japan 2025

Россиянин Higem вошёл в топ-50 на EVO Japan 2025
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В Токио завершился японский этап Evolution Championship Series, главного турнира по файтингам. В этот раз в основную программу вошли соревнования по семи играм, в том числе The King of Fighters XV и Street Fighter III.

В турнире по Tekken 8 приняли участие три отечественных игрока, выступавшие на EVO Japan 2025 под российским флагом. Алексей Higem Комиссаров занял 49-е место, Вячеслав Caliber Новиков — 129-е, Сергей Strog Платов — 149-е. Победителем стал кореец Бу Knee Дже Мин.

Evolution Championship Series почти 20 лет объединяет турниры по самым популярным играм в жанре «файтинг». Следующий топ-ивент легендарной серии пройдёт в октябре во Франции.

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