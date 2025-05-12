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Сериал Бедные смеются, богатые плачут, 2-й сезон (2025) — дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
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Уже 12 мая состоится премьера второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». События продолжения вновь развернутся в доме олигарха Сергея Воронцова. Второй сезон будет посвящён главной героине Кате – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата.

Всего во второй сезон шоу войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже 5 июня.

Расписание выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

ЭпизодДата выхода
1-я серия12 мая
2-я серия13 мая
3-я серия14 мая
4-я серия15 мая
5-я серия19 мая
6-я серия20 мая
7-я серия21 мая
8-я серия22 мая
9-я серия26 мая
10-я серия27 мая
11-я серия28 мая
12-я серия29 мая
13-я серия2 июня
14-я серия3 июня
15-я серия4 июня
16-я серия5 июня
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