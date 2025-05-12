Расписание выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
Уже 12 мая состоится премьера второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». События продолжения вновь развернутся в доме олигарха Сергея Воронцова. Второй сезон будет посвящён главной героине Кате – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата.
Всего во второй сезон шоу войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже 5 июня.
Расписание выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|12 мая
|2-я серия
|13 мая
|3-я серия
|14 мая
|4-я серия
|15 мая
|5-я серия
|19 мая
|6-я серия
|20 мая
|7-я серия
|21 мая
|8-я серия
|22 мая
|9-я серия
|26 мая
|10-я серия
|27 мая
|11-я серия
|28 мая
|12-я серия
|29 мая
|13-я серия
|2 июня
|14-я серия
|3 июня
|15-я серия
|4 июня
|16-я серия
|5 июня
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